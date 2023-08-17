«Он заслужил. У него мышиное сердце». Вахаев высказался о Пономарёве, сломавшем ногу

Полуфиналист Гран-при ACA в тяжёлом весе Мухумат Вахаев высказался по поводу своего предыдущего соперника Григория Пономарёва.
«В данный момент меня ни капли его травма не расстраивает. Я считаю, то, что заслужил человек, то и получил. Он после боя высказывался в мой адрес, якобы ему нужен наколенник из моей львиной чёрной кожи, но, скорее всего, ему нужен намордник из моей львиной кожи. Поведение у него женского характера. Вид как у гризли, а сердце мышиное», — сказал Вахаев в интервью Асланбеку Бадаеву.
Напомним, Пономарёв сломал ногу на 35-й секунде первого раунда поединка с Мухуматом Вахаевым, состоявшегося на турнире ACA 161 в четвертьфинале Гран-при в тяжёлом весе. После повреждения Григорий не смог продолжить бой. Таким образом, победу техническим нокаутом на 35-й секунде одержал экс-чемпион Вахаев. Впоследствии лига дала Вахаеву бонус за досрочное завершение поединка.
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