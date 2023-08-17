Хирн рассказал, что должен делать Джошуа, чтобы быть в состоянии победить любого
Поделиться
Промоутер Эдди Хирн высказался о своём клиенте, бывшем двукратном чемпионе мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа.
«Я думаю, если он сможет быть немного более агрессивным, учитывая его стиль и прогресс работы ног, движений, защиты, работы на дистанции, он станет, трудно сказать непобедимым, но как мне кажется, победит всех. Я более чем уверен, что он одолеет Деонтея Уайлдера», — сказал Хирн на канале Boxing Social в YouTube.
Напомним, 13 августа Джошуа встречался с представителем Финляндии Робертом Хелениусом и нокаутировал его в седьмом раунде. Для британца эта победа стала второй в этом году после поединка с Джермейном Франклином 1 апреля.
Джошуа отрабатывает удары на матрасе:
Комментарии
- 17 августа 2023
-
19:28
-
19:09
-
18:56
-
18:55
-
18:28
-
17:28
-
16:38
-
16:06
-
16:03
-
14:31
-
14:14
-
14:06
-
12:08
-
11:56
-
11:49
-
11:37
-
11:23
-
10:54
-
10:49
-
09:31
-
05:22
-
01:05
-
00:56
-
00:34
-
00:06
- 16 августа 2023
-
22:55
-
22:53
-
22:43
-
21:56
-
21:38
-
21:09
-
20:40
-
19:38
-
18:56
-
18:48
Партнерский контент