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Хирн рассказал, что должен делать Джошуа, чтобы быть в состоянии победить любого

Хирн рассказал, что должен делать Джошуа, чтобы быть в состоянии победить любого
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Промоутер Эдди Хирн высказался о своём клиенте, бывшем двукратном чемпионе мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа.

«Я думаю, если он сможет быть немного более агрессивным, учитывая его стиль и прогресс работы ног, движений, защиты, работы на дистанции, он станет, трудно сказать непобедимым, но как мне кажется, победит всех. Я более чем уверен, что он одолеет Деонтея Уайлдера», — сказал Хирн на канале Boxing Social в YouTube.

Напомним, 13 августа Джошуа встречался с представителем Финляндии Робертом Хелениусом и нокаутировал его в седьмом раунде. Для британца эта победа стала второй в этом году после поединка с Джермейном Франклином 1 апреля.

Джошуа отрабатывает удары на матрасе:

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