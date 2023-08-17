Самый молодой боец в UFC встретится с Терренсом Маккинни
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18-летний мексиканский боец Рауль Росас-младший встретится с американцем Терренсом Маккинни на турнире UFC 16 сентября в Лас-Вегасе.
Рауль Росас-младший – самый молодой в списке бойцов UFC. 18-летний мексиканский боец в прошлом поединке уступил Кристиану Родригесу 8 апреля. Поражение стало первым в карьере Росаса после семи побед подряд. Для Терренса Маккинни бой станет третьим по счёту начиная с 15 июля. В его активе 12 побед и четыре поражения. В последнем поединке 12 августа 28-летний американец победил Майка Бридена техническим нокаутом в первом раунде.
Поединок Маккинни и Рауля Росаса пройдёт на Арене «Ти-Мобайл» в Лас-Вегасе. Турнир возглавит титульный бой в женском наилегчайшем весе между Алексой Грассо и Валентиной Шевченко.
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