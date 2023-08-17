«Для Алджо $ 100 — серьёзные деньги». Шон О'Мэлли — о споре со Стерлингом

Звёздный боец легчайшего веса UFC Шон О'Мэлли рассказал о споре с Алджамейном Стерлингом. Ранее в соцсетях Стерлинга появилась информация, что бойцы заключили пари, кто первым проведёт тейкдаун в чемпионском бою на турнире UFC 292 в Бостоне, который пройдёт в ночь с 19 на 20 августа мск.

«Я написал ему, когда увидел его в одной трансляции, что он выглядит нервным на камерах. А он сказал, что хочет поспорить: кто первым проведёт тейкдаун, получит $ 100. А для Алджо $ 100 – серьёзные деньги. Из меня сотня вылетает, когда я чихаю. Так что его это сильно порадовало», — цитирует О'Мэлли MMA Fighting.

На счету 34-летнего чемпиона легчайшего веса 23 победы, из которых восемь – сдачей (удушения и болевые приёмы) и три поражения. У второго номера дивизиона Шона О'Мэлли 11 побед из 16 одержаны благодаря нокаутам, а последняя и единственная победа сдачей у 28-летнего американца была одержана в 2015 году. Также в его статистике одно поражение.