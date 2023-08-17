Ковингтон: Джонс боится позора на пресс-конференции, если мы выступим на одном турнире

Американский боец UFC Колби Ковингтон предположил, что чемпион в тяжёлом весе Джон Джонс может сняться с турнира UFC 295 после того, как было объявлено, что в соглавном событии пройдёт чемпионский бой в полусреднем весе между Ковингтоном и Леоном Эдвардсом.

«Разве Джон Джонс сможет выступать в одном карде со своим бывшим соседом по общежитию в колледже, который знает про все его грязные секреты и все его скелеты в шкафу? Наверное, он уже бежит к руководству UFC и говорит им: «Эй, я не буду в одном карде с Колби. Я отказываюсь драться». Так что, если учесть непредсказуемость Джона, он может слететь с турнира, а нам (с Леоном Эдвардсом. — Прим. «Чемпионата») придётся спасать главный бой», — сказал Ковингтон в интервью Майку Биспингу.

Джон Джонс, который побеждал в 14 титульных боях в полутяжёлом весе, после трёхлетней паузы вернулся в октагон и завоевал чемпионский пояс уже тяжёлой весовой категории в бою против Сириля Гана 4 марта. В первом раунде Джонс заставил французского бойца сдаться после удушения. Ковингтон провёл свой прошлый поединок в марте 2022 года, где победил решением судей Хорхе Масвидаля.