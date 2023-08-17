Шон О'Мэлли: все мои бои были как чемпионские, просто этот продлится 5 раундов

Боец легчайшего веса UFC Шон О'Мэлли рассказал, чем отличается его настрой перед чемпионским боем против Алджамейна Стерлинга от прошлых боёв. Титульный бой станет главным событием UFC 292 в Бостоне.

«Если честно, все мои прошлые бои были похожи на чемпионские. Например, в том, что касается прессы и продвижения. Единственная разница в том, что этот бой, конечно же, продлится пять раундов. Это как провести два боя в один вечер. Это большая разница, но в целом – единственная. В неделю боя всё проходит гладко», — сказал О'Мэлли в интервью Mainevent.

На счету Алджамейна Стерлинга четыре чемпионских пятираундовых боя. После того как спортсмен ямайского происхождения завоевал пояс в результате дисквалификации российского бойца Петра Яна, Стерлинг провёл три успешных защиты титула подряд. Для Шона О'Мэлли чемпионский бой в легчайшем весе станет первым пятираундовым поединком.