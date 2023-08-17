Сэндхаген сказал, за кого будет болеть в бою Стерлинг — О'Мэлли

Боец UFC Кори Сэндхаген дал прогноз на чемпионский бой в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Шоном О'Мэлли, а также прокомментировал слова О'Мэлли о желании провести первую защиту пояса против Марлона «Чито» Веры.

«Для дивизиона, конечно, было бы лучше, если бы победил Шон О'Мэлли. Но Чито ведь не получит титульный бой, да? Этого хочет Шон? Да, но это такое слабое мышление. Ты хочешь драться с тем, кого побили другие? Это немного раздражает меня в О'Мэлли и в других бойцах с принципом «дерись со слабым соперником за самые большие деньги». Это может всё испортить. Разве, завоевав пояс, ты не хочешь сказать, что ты лучший, потому что ты дрался с лучшими? Но каждому своё. И в случае победы О'Мэлли мы сможем доказать, что мы лучшие, потому что он победил лучшего. Так что я буду болеть за О'Мэлли, но думаю, что победит всё равно Стерлинг», — цитирует Сэндхагена MMA Fighting.

В последнем бою Кори Сэндхаген победил Роба Фонта решением судей, но в ходе боя получил серьёзную травму, порвав бицепс. На восстановление 31-летнему бойцу потребуется не меньше чем полгода.