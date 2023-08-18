«Дастин, оставайся в лёгком весе». Чендлер — о желании Порье перейти в полусредний вес

Американский боец UFC Майкл Чендлер высказался против идеи ветерана лёгкого веса Дастина Порье подняться в весовой категории.

«Дастин Порье – не такой уж и крупный для легковеса. Кто-то бы даже сказал, что он мог бы сделать полулёгкий вес. Я приведу пример: когда кто-то слетел с боя, когда дрались Нейт Диаз и Тони Фергюсон и Хамзату Чимаеву сменили соперника, Порье сфотографировался на весах, и там было чуть больше 77 килограммов (лимит полусредней весовой категории. — Прим. «Чемпионата»). Даже я сейчас вешу около 85. Он не крупный легковес. Вряд ли подниматься в весе для него — хорошая мысль. Когда тебя бьёт человек из полусреднего веса, удар намного жёстче. Так что Дастин, оставайся в лёгком весе», — сказал Чендлер в интервью с Даниэлем Кормье.

34-летний Дастин Порье заявил о желании подняться в весе после поражения от Джастина Гэтжи в бою за чемпионский пояс BMF. На счету Порье 29 побед и восемь поражений.