«Дастин, оставайся в лёгком весе». Чендлер — о желании Порье перейти в полусредний вес

Американский боец UFC Майкл Чендлер высказался против идеи ветерана лёгкого веса Дастина Порье подняться в весовой категории.
«Дастин Порье – не такой уж и крупный для легковеса. Кто-то бы даже сказал, что он мог бы сделать полулёгкий вес. Я приведу пример: когда кто-то слетел с боя, когда дрались Нейт Диаз и Тони Фергюсон и Хамзату Чимаеву сменили соперника, Порье сфотографировался на весах, и там было чуть больше 77 килограммов (лимит полусредней весовой категории. — Прим. «Чемпионата»). Даже я сейчас вешу около 85. Он не крупный легковес. Вряд ли подниматься в весе для него — хорошая мысль. Когда тебя бьёт человек из полусреднего веса, удар намного жёстче. Так что Дастин, оставайся в лёгком весе», — сказал Чендлер в интервью с Даниэлем Кормье.
34-летний Дастин Порье заявил о желании подняться в весе после поражения от Джастина Гэтжи в бою за чемпионский пояс BMF. На счету Порье 29 побед и восемь поражений.
- 18 августа 2023
-
00:45
-
00:31
- 17 августа 2023
-
23:36
-
23:00
-
22:45
-
22:42
-
21:36
-
20:59
-
20:41
-
19:28
-
19:09
-
18:56
-
18:55
-
18:28
-
17:28
-
16:38
-
16:06
-
16:03
-
14:31
-
14:14
-
14:06
-
12:08
-
11:56
-
11:49
-
11:37
-
11:23
-
10:54
-
10:49
-
09:31
-
05:22
-
01:05
-
00:56
-
00:34
-
00:06
- 16 августа 2023
-
22:55