«Ублюдки, вы меня не уважаете?». Уайдман обратился к UFC

Крис Уайдман, бывший чемпион UFC в среднем весе, который на сегодняшний день не находится в топ-15 рейтинга, высказался о своём учатии в прелимах на UFC 292.
«Теперь я король отборочных, ну ладно. Если честно, это немного неуважительно. Я не буду делать вид, что это не так. Я отсутствовал два года из-за того что сломал ногу на бое в UFC с трансляциями PPV на первом карде после ковида, на полностью забитой арене в Джексонвилле. Я поставил своё тело на кон, а теперь они отправили меня в прелимы?
Это плохая идея. Знаете что? Возможно, по итогу это сработает, потому что это добавляет мотивации. В стиле: «Хорошо, ублюдки, вы меня не уважаете? Думаете, что я закончил? Думаете, что я здесь для того, чтобы просто посмотреть, как я себя чувствую? Нет, я здесь, чтобы заявить о себе», — сказал Уайдман в интервью ESPN.
Уайдману предстоит встретиться с Брэдом Таваресом на UFC 292, который пройдёт 20 августа в Бостоне, США.
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