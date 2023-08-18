Диллон Дэнис поделился воспоминаниями о стычке с командой Хабиба на UFC 229

Диллон Дэнис, боец смешанных единоборств, друг и тренер Конора Макгрегора, рассказал о конфликте, произошедшем с командой Хабиба Нурмагомедова во время UFC 229.

«Когда бой закончился, менеджер Хабиба похлопал меня по спине, я посмотрел на него, и он был на взводе. Хабиб на протяжении всего боя наезжал на меня, Ислам [Махачев] тоже, и я ожидал, что ситуация будет разворачиваться по такому сценарию, но я никак не ожидал, что он прыгнет. Потом Хабиб указал на меня, и я включился. А потом он, чёрт возьми, прыгнул.

В моей голове было понимание, что я не лучший атакающий боец, и я думал: «Что я, чёрт возьми, здесь делаю, я собираюсь вступить в грёбанный бой с Хабибом прямо сейчас». Так он и закончил — я засёк его, он отступил, я наносил апперкоты, а потом меня задержала охрана. Меня били по затылку, хотя вся эта ночь была сумасшедшей", — сказал Дэнис в эфире Full Send Podcast.

Следующим боем Дэниса будет боксёрский поединок с блогером Логаном Полом 14 октбря 2023 года в Манчестере.