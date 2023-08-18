Стерлинг жёстко высказался об О’Мэлли перед боем на UFC 292

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг высказался в адрес своего противника по поединку на турнире UFC 292 Шона О’Мэлли. Бой состоится в ночь с 19 на 20 августа мск в Бостоне (США).

«С кем бился этот ублюдок? С кем этот чувак бился? Я выведу его на чистую воду в воскресенье. На чистую воду! Мне не терпится, просто не терпится. Ты принимаешь только лёгкие бои, а я принимаю вызову. Этим мы отличаемся», — сказал Стерлинг на пресс-конференции.

Напомним, в последнем бою Стерлинг встречался с соотечественником Генри Сехудо. Он проходил в ночь на 7 мая мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 288. Поединок продлился все пять раундов и закончился победой Алджамейна раздельным решением судей. Таким образом, Стерлинг защитил титул чемпиона в легчайшем весе.

О’Мэлли в последнем бою встречался с россиянином Петром Яном. Их поединок был третьим по значимости противостоянием на турнире UFC 280, который проходил в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Бой прошёл всю дистанцию и завершился раздельным решением судей в пользу американца.

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