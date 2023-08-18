«Это просто уродство!» О’Мэлли – о причёске Стерлинга

Американский боец смешанных единоборств, второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли высказался о причёске своего соперника по предстоящему поединку на турнире UFC 292 Алджамейна Стерлинга, являющегося чемпионом промоушена в той же весовой категории.

«Кто тебе волосы так заплёл? Это просто уродство!» — сказал О’Мэлли на пресс-конференции.

«Я уверен, что тебе нравится», — отреагировал Стерлинг.

На счету О’Мэлли 18 поединков, в которых он добыл 16 побед (11 нокаутом), потерпел одно поражение, а ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Стерлинг в общей сложности провёл 26 боёв в смешанных единоборствах, одержав 23 победы и потерпев три поражения.

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