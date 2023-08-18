«Я сплю в ней и занимаюсь любовью». Американец Джонсон – о футболке с Путиным

Американский боксёр Кевин Джонсон высказался о любви к Российской Федерации.
«Я – Кевин Владимирович! Я тот, кто я есть, и Россия теперь – это часть меня. Этого уже не отнять. Конечно, я буду в ней [в футболе с Владимиром Путиным] во время боя. Я сплю в ней, ем в ней, занимаюсь любовью в ней – это мой талисман», — приводит слова Джонсона «РЕН ТВ».
Фото: РЕН ТВ
Напомним, сегодня, 18 августа, в Москве пройдёт турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в рамках которого Джонсон проведёт поединок с россиянином Марком Петровским.
Ранее Кевин заявлял, что сменил своё имя, и попросил называть себя Кевин Владимирович. Своё решение боксёр назвал комплиментом президенту России. Ранее в апреле, после победы над Вячеславом Дациком, Джонсон попросил предоставить ему российское гражданство.
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