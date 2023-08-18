Ринат Фахретдинов рассказал, на сколько боёв подписал новый контракт с UFC

Российский боец полусреднего дивизиона (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о заключении нового соглашения с американским промоушеном UFC. Новый контракт Фахретдинова с лигой Даны Уайта предполагает участие в четырёх поединках.

«Теперь официально. Контракт на бой. Новый, улучшенный контракт на четыре боя. Спасибо всем, кто рядом, ГАЗ», — написал Фахретдинов.

Ринату Фахретдинову 31 год. Боец дебютировал как профессионал в 2013 году и в июне 2022-го провёл свой дебютный поединок в UFC, победив единогласным судейским решением грека Андреаса Михайлидиса. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 48, Фахретдинов задушил в первом раунде американца Кевина Ли.

Интервью с бойцом UFC Ринатом Фахретдиновым: