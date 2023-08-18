Томпсон – о Дацике: он мягкий, кулак утонет в нём, а огромная борода смягчит удары

Британский боец смешанных единоборств Оли Томпсон высказался о предстоящем поединке с россиянином Вячеславом Дациком. Он состоится сегодня, 18 августа, на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве.
«После моего последнего боя с Олейником я разлёгся на кровати и уплетал маффины. Съел штуки три, шоколадные – мои любимые. Планирую сделать то же самое после победы над Дациком. Он мягкий! К сожалению, удары будет смягчать его огромная борода. Боюсь, кулак в нём утонет», — приводит слова Томпсона РЕН ТВ.
Британец ранее встречался с бывшим бойцом UFC Алексеем Олейником и выиграл нокаутом в первом раунде. Дацик в последнем бою проиграл казахстанцу Галымжану Жасланову решением большинства судей.
Дацик поднял гирю весом 65,5 кг и прошёлся с двумя по 98 кг:
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