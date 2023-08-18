Двалишвили дал категоричный прогноз на бой Стерлинга и О’Мэлли
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Известный грузинский боец UFC Мераб Двалишвили высказался по поводу предстоящего поединка между своим товарищем Алджамейном Стерлингом, являющимся чемпионом промоушена в легчайшем весе, и Шоном О’Мэлли. Он пройдёт на турнире UFC 292 в ночь с 19 на 20 августа мск.
«Я жду с нетерпением этот бой, потому что он будет историческим. Алджо будет защищать свой титул против О'Мэлли, и это будет фантастически. Думаю, Алджо финиширует О’Мэлли и в очередной раз покажет миру, насколько он хорош.
Алджо провёл отличный тренировочный лагерь, а его форма была просто потрясающей. О’Мэлли – опасный боец, но Стерлинг лучше во многих компонентах», — сказал Двалишвили на канале MMA Junkie в YouTube.
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