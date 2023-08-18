Адесанья сделал прогноз на бой О'Мэлли и Стерлинга

Бывший чемпион UFC, новозеландец Исраэль Адесанья поделился мнением о бое Шона О'Мэлли и Алджамейна Стерлинга, который состоится в рамках UFC 292.

«Они оба могут наносить удары и бороться. Мне нравится стиль Шона, его работа, то, как он сражается и двигается. На это приятно смотреть. Я сам художник и ценю прекрасное искусство. То же самое с Алджамейном: посмотрите, как он прилипает к соперникам. Как только он тебя ловит, происходит «бум» — и у тебя на спине мускулистая черепашка-ниндзя. Шон попробует удержать его за счёт хорошей работы ногами, удачного расположения и точного удара. Кроме того, Шон словно скользит по мату. Если это ему удастся, думаю, О'Мэлли победит. Он сможет бороться все пять раундов.

Я выберу Шона. Это официальный выбор, я просто выберу Шона. Иногда ты просто чувствуешь, что пришло время, это судьба», — сказал Адесанья Youtube-каналу Freestylebender.

Титульный бой между О'Мэйли и Стерлингом является основным событием UFC 292, который пройдёт в ночь на 20 августа 2023 года.