Дана Уайт высказался о бое Стерлинга и О’Мэлли на UFC 292

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о предстоящем поединке между чемпионом промоушена в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом и вторым номером рейтинга Шоном О’Мэлли. Он состоится в ночь с 19 на 20 августа мск в Бостоне (США) на турнире по смешанным единоборствам UFC 292.

«Можно ли считать Стерлинга величайшим бойцом UFC легчайшего веса? Я как раз вчера говорил об этом, и мы разбирали его послужной список – парней, которых он побил. Естественно, в воскресенье будет просто огромная ночь для О’Мэлли, чтобы потенциально выиграть и стать чемпионом, и для Алджо – чтобы одолеть второго номера в дивизионе и продолжить строить своё наследие. Так что это важный бой для обоих парней», — сказал Уайт на пресс-конференции.

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