Стерлинг и О’Мэлли показали одинаковый вес перед боем на UFC 292
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В ночь с 19 на 20 августа мск в Бостоне (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 292, в главном событии которого встретятся чемпион лиги в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и второй номер рейтинга Шон О’Мэлли. В преддверии противостояния прошла официальная процедура взвешивания, участие в которой приняли оба спортсмена. Каждый из них показал одинаковый вес – 61,23 кг.
Напомним, в общей сложности Стерлинг принял участие в 26 поединках в смешанных единоборствах, одержав в них 23 победы и потерпев три поражения.
На счету О’Мэлли 18 поединков, в которых он добыл 16 побед (11 нокаутом), потерпел одно поражение, а ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.
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