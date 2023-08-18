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«Нельзя поднимать руку на ребёнка». Иан Гарри — о словах Нила Магни

«Нельзя поднимать руку на ребёнка». Иан Гарри — о словах Нила Магни
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На пресс-конференции перед боем на UFC 292 боец полусредней весовой категории Нил Магни, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что устроит своему сопернику, молодому ирландцу Иану Гарри, взбучку. При этом Магни сравнил это с воспитанием детей.

«Можно надрать зад по-разному. Бывает, что дерутся два школьника, когда один из них чем-то задел другого. А можно надрать зад своему сыну, чтобы немного поучить его жизни. И как отец я уже привык устраивать такие взбучки, а в субботу будет то же самое», — сказал Магни прессе.

На совместной пресс-конференции бойцов перед турниром Иан Гарри не оставил слова Магни без внимания, не позволяя ему отвечать на вопросы журналистов, и постоянно его перебивал.

«Нет, нет, нет, Нил не будет отвечать на вопросы. Лучше пусть он заткнётся и посидит молча. Никто не имеет права поднимать руку на ребёнка, никогда. Ни для дисциплины, ни для чего-то ещё. Ты отец, ты не должен сметь бить ребёнка», — цитирует слова Гарри MMA Junkie.

25-летний ирландец Иан Гарри пока не потерпел ни одного поражения в карьере. В его статистике 12 побед. 36-летний ветеран UFC американец Магни одержал 28 побед и потерпел 10 поражений.

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