Кевин Холланд и Джек Делла Маддалена встретятся на турнире UFC 16 сентября
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Американский боец полусреднего веса Кевин Холланд встретится с австралийцем Джеком Делла Маддаленой на турнире UFC 16 сентября, который возглавит чемпионский бой Алексы Грассо и Валентины Шевченко.
Джек Делла Маддалена в последнем бою одержал победу над Бассилом Хафезом 16 июля. Австралиец должен был провести поединок 9 июля на турнире UFC 290, но его соперник, Шон Брэди, был вынужден сняться с боя из-за травмы, как и Джозиа Харрелл, который заменял Брэди. Всего Делла Маддалена одержал 15 побед и два раза потерпел поражения.
Кевин Холланд идёт на серии из двух побед, в последний раз одержав верх над Майклом Кьезой на турнире UFC 291 уже в первом раунде. У 30-летнего американца 25 побед и девять поражений.
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