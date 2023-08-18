«Дай мне знать, где ты находишься». Рахмонов – о возможном бое с Усманом

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов рассказал о встрече с Камару Усманом в одном зале и о готовности провести с ним бой.
«Я не против боя с Усманом. Но он говорил, что не хочет со мной встречаться, только за пояс. Но если захочешь, дай мне знать, где ты находишься. И я готов. Когда он пришёл в зал, где я тренировался, он видел во мне соперника. Он понимал, что скоро я до него дойду, и не работал со мной. Один раз мы с ним в борьбе чуть-чуть поработали, но не провели ни одного спарринга. Он просто со стороны смотрел, как я работаю, и всё», — сказал Рахмонов в интервью Naiza TV.
28-летний Рахмонов одержал 17 побед в карьере, все из которых были добыты досрочно (8 нокаутом, 9 сдачей). Поражений в статистике казахстанского бойца нет. Камару Усман занимает 1 место в рейтинге UFC полусреднего веса. Два последних боя нигериец проиграл чемпиону дивизиона Леону Эдвардсу.
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