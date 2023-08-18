Боец UFC снялся с боя из-за проваленного теста на допинг

36-летний боец UFC Даниэль Родригес, выступающий в полусреднем весе, объявил о том, что не примет участия в поединке с аргентинцем Сантьяго Понциниббио из-за проваленного теста на допинг. В результате проверки USADA в организме Родригеса был обнаружен остарин. При этом американский боец подчеркнул, что не принимал запрещённое вещество умышленно.

«Хоть я и невероятно разочарован тем, что не смогу принять участие в бою 16 сентября, я надеюсь получить объяснение тому, почему у меня нашли незначительные следы этого вещества, и я готов к полному сотрудничеству с USADA», — написал Родригес в себя в соцсетях.

Родригес проиграл нокаутом в последнем бою против Иана Гарри 13 мая. Всего в карьере 36-летнего бойца 17 побед и четыре поражения.