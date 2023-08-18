Сын Рамзана Кадырова, занимающийся единоборствами, избил в СИЗО Никиту Журавеля

Чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев признал, что 15-летний сын Рамзана Кадырова Адам избил в СИЗО Никиту Журавеля, сжёгшего Коран. Адам Кадыров — победитель различных спортивных соревнований, в частности он одерживал победы в турнирах по боксу «Время Легенд». В марте 15-летний Кадыров заявил, что скоро будет выступать в промоутерской компании по смешанным единоборствам ACA.

«Встреча Журавеля и Рамзана Кадырова прошла по просьбе арестованного. Адам регулярно сопровождает своего отца и был на этой встрече. Когда Адам Кадыров и Никита Журавель остались наедине, он избил его. Мы понимаем, мы живём в правовой стране, есть законы, Конституция. Но в данном случае есть и религиозные чувства, обычаи. У нас нет возможности дотянуться до сатанистов в Швеции, Дании, Германии, Америке, которые ежедневно сжигают Коран под окнами предателей нашего народа. А здесь сатаниста передали в Чеченскую Республику, и Адам Кадыров смог до него дотянуться.

Адам Кадыров — это молодой несовершеннолетний, который с малых лет изучал Коран, выучил наизусть священное писание. Он — внук Ахмата Кадырова, который пожертвовал жизнью в войне против религиозных экстремистов. Он — сын Рамзана Кадырова, который победил этих террористов. Никита Журавель посягнул на чувства миллиардов мусульман по всему миру, миллионов мусульман внутри нашей страны. Кроме того, он задел чувства всех здравомыслящих людей. Он предатель Родины, пошёл на поводу украинских спецслужб, которые хотят посеять межнациональную рознь в РФ», — цитирует слова Дудаева Baza.