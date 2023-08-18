Магомед Даудов: Адам Кадыров поступил как истинный мусульманин

Председатель Парламента Чеченской Республики Магомед Даудов заявил, что действия сына Рамзана Кадырова, Адама, нашли одобрение и понимание среди большого количества жителей России. Ранее стало известно, что 15-летний Адам избил в СИЗО Никиту Журавеля, сжёгшего Коран.

«Сегодня все радетели прав человека наперебой публикуют информацию о том, что мой дорогой племянник Адам Кадыров избил Никиту Журавеля, «прославившегося» сжиганием Священного Корана в Волгограде. Я абсолютно уверен, что Адам поступил как истинный мусульманин, патриот своей страны и настоящий чеченец! Любой здравомыслящий человек, независимо от религии и национальности, так же вполне оправдает поступок Адама относительно этого богохульника. Тем более работавшего по заказу врагов нашей страны в лице украинских спецслужб, прибегающих к кощунственному для миллиардов мусульман по всему миру акту! Межконфессиональный конфликт в нашей стране, на который этой мерзкой акцией пытались спровоцировать российских мусульман, не состоялся! Граждане проявили мудрость и единство. Ни многочисленных жертв, ни непоправимых последствий для России не случилось», — написал Магомед Даудов в своём телеграм-канале.

Адам Кадыров — победитель различных спортивных соревнований, в частности он одерживал победы в турнирах по боксу «Время Легенд». В марте 15-летний Кадыров заявил, что скоро будет выступать в промоутерской компании по смешанным единоборствам ACA.