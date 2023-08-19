Кевин Владимирович Джонсон проиграл в бою с Петровским

43-летний ветеран бокса Кевин Джонсон проиграл в бою с 24-летним Марком Петровским на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Поединок прошёл шесть раундов и закончился решением большинства судей (60-54, 57-57, 60-54).
Недавно Кевин Джонсон заявил, что сменил имя на «Кевин Владимирович» в честь президента России Владимира Путина. На взвешивание перед боем он вышел в футболке с изображением президента.
Для Марка Петровского победа стала шестой в карьере, при этом поражений в карьере у российского боксёра нет. В прошлом бою Марк оказался сильнее аргентинца Максимилиано Алехандро Сосы 12 мая. Для Кевина Джонсона поражение стало 22-м в карьере. Также в его статистике 36 побед и две ничьих. За свою карьеру Джонсон встречался с Тайсоном Фьюри, Дереком Чисорой, Энтони Джошуа и Энди Руисом.
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