Монсон провёл проход в ноги во время боксёрского боя с Тактаровым

Ветеран единоборств Джефф Монсон провёл проход в ноги во время боксёрского боя с Олегом Тактаровым во втором раунде. По ходу боя бойцы периодически демонстрируют элементы смешанных единоборств и игнорируют команду рефери «стоп».

В третьем раунде Тактаров и Монсон устроили потасовку, не реагируя на попытки судьи их разнять.

Оба бойца являются представителями смешанных единоборств. Для 55-летнего Тактарова бой стал дебютом в боксе. Монсон ранее провёл четыре боксёрских поединка. два раза победил, один раз проиграл и один бой завершил вничью.