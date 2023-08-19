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Монсон провёл проход в ноги во время боксёрского боя с Тактаровым

Монсон провёл проход в ноги во время боксёрского боя с Тактаровым
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Ветеран единоборств Джефф Монсон провёл проход в ноги во время боксёрского боя с Олегом Тактаровым во втором раунде. По ходу боя бойцы периодически демонстрируют элементы смешанных единоборств и игнорируют команду рефери «стоп».

В третьем раунде Тактаров и Монсон устроили потасовку, не реагируя на попытки судьи их разнять.

Оба бойца являются представителями смешанных единоборств. Для 55-летнего Тактарова бой стал дебютом в боксе. Монсон ранее провёл четыре боксёрских поединка. два раза победил, один раз проиграл и один бой завершил вничью.

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