Дацик победил Томпсона в боксёрском поединке

Россиянин Вячеслав Дацик оказался сильнее британца Оли Томпсона на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В первом раунде судья остановил бой и зафиксировал победу Дацика в результате технического нокаута. Перед концовкой боя бойцы столкнулись в ринге головами. Но, несмотря на протесты британца, результат боя пересмотрен не был.

Дацик в последнем бою проиграл казахстанцу Галымжану Жасланову решением большинства судей. Томпсон в мае встречался с другим российским спортсменом, бывшим бойцом промоушена UFC Алексеем Олейником и выиграл нокаутом в первом раунде. Перед началом боя с Томпсоном Дацик заявил, что его цель в этом бою – отомстить британцу за победу над Олейником. После боя Вячеслав отметил, что ему удалось это сделать.