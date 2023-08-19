Дацик победил Томпсона в боксёрском поединке
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Россиянин Вячеслав Дацик оказался сильнее британца Оли Томпсона на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В первом раунде судья остановил бой и зафиксировал победу Дацика в результате технического нокаута. Перед концовкой боя бойцы столкнулись в ринге головами. Но, несмотря на протесты британца, результат боя пересмотрен не был.
Дацик в последнем бою проиграл казахстанцу Галымжану Жасланову решением большинства судей. Томпсон в мае встречался с другим российским спортсменом, бывшим бойцом промоушена UFC Алексеем Олейником и выиграл нокаутом в первом раунде. Перед началом боя с Томпсоном Дацик заявил, что его цель в этом бою – отомстить британцу за победу над Олейником. После боя Вячеслав отметил, что ему удалось это сделать.
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