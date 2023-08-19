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Мохнаткина быстро расправилась с Лейброк и вышла в финал PFL

Мохнаткина быстро расправилась с Лейброк и вышла в финал PFL
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Россиянка Марина Мохнаткина в ночь на 19 августа в Нью-Йорке (США) встретилась в клетке с американкой Эмбер Лейброк в рамках турнира по смешанным единоборствам PFL 8.

Победу в поединке одержала россиянка с помощью рычага локтя. Бой продлился около полутора минут. В самом начале встречи Мохнаткина бросилась в тейкдаун, проведя оставшееся время для выхода на рычаг.

В финале Марина встретится с бразильянкой Лариссой Пачеко, которая в другом полуфинале нокаутировала украинку Елену Колесник.

В нынешнем сезоне PFL россиянка одержала две победы и вышла в стадию плей-офф со второго посева.

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PFL 8. Мохнаткина vs Лейброк

PFL 8. Выход Мохнаткиной с российским флагом

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