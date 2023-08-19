Стерлинг: не думаю о трилогии с Яном, пусть лучше он вместе с нами подтянет борьбу

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамэйн Стерлинг перед боем за чемпионский пояс с Шоном О’Мэлли поделился мнением о прошлом бое претендента на титул с Петром Яном и предложил российскому бойцу провести совместные сборы с его командой.

«Я ни за кого не болел в этом бою. Думаю, победил тот, кто был больше этого достоин. Это был хороший бой. О'Мэлли показал, что способен конкурировать с высококлассными ударниками. При этом было видно, что он комфортно чувствует себя против малоподвижных бойцов. Ян двигался, финтил, но делал это не слишком активно. Он прессинговал Шона, но больше шёл прямо, не пытался резать углы, лишать его пространства. Иногда у него получалось сблизиться и войти в клинч, и это показывает, что и у меня будут такие же моменты, где я смогу достать Шона. Я бы не хотел забегать вперёд и думать о трилогии с Яном. Может быть, Пётр Ян приедет и потренируется к нам в «Серра-Лонго», чтобы подтянуть свою борьбу», — цитирует слова Стерлинга Fighttime.

Алджамейн Стерлинг завоевал пояс благодаря дисквалификации Яна за запрещённый удар коленом в голову. В реванше Стерлинг оказался сильнее, победив раздельным решением судей.