Муфтий Чечни: поступок Адама Кадырова доказывает его любовь к религии и Корану

Муфтий Чеченской Республики Салах-Хаджи Межиев заявил, что Адам Кадыров совершил поступок, доказывающий его любовь к религии и Священному Корану. Ранее стало известно, что 15-летний сын Рамзана Кадырова, занимающийся единоборствами, избил в СИЗО Никиту Журавеля, который сжёг Коран.

«Мы высказываем самую решительную поддержку внуку Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Адаму Кадырову. Он совершил поступок, доказывающий его любовь к религии и Священному Корану. Он заступился за самое ценное, что у нас есть — нашу веру! Показав тем самым, что никто не вправе посягать на Священный Коран. Такого мнения придерживаются все здравомыслящие люди, и доказательством тому служат многочисленные слова поддержки, звучащие из уст жителей нашей страны», — приводит слова муфтия «Грозный-Информ».

Адам Кадыров — победитель различных спортивных соревнований. В частности, он побеждал в турнирах по боксу «Время Легенд». В марте 15-летний Кадыров заявил, что скоро будет выступать в промоутерской компании по смешанным единоборствам ACA.