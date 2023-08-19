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Делимханов: Адам Кадыров поступил очень даже гуманно, оставив в живых этого нелюдя

Делимханов: Адам Кадыров поступил очень даже гуманно, оставив в живых этого нелюдя
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Депутат Государственной думы Адам Делимханов заявил о полной поддержке Адама Кадырова, которого обвинили в избиении сжегшего Коран в Волгограде Никиты Журавеля.

«Депутаты Государственной Думы, сенаторы Российской Федерации от Чеченской Республики и я лично поддерживаем Адама Рамзановича. Он показал пример патриотизма и стремления защитить религию и наши святыни. Учитывая гнусное преступление этого нелюдя Журавеля, Адам поступил очень даже гуманно, оставив его в живых. За такие деяния люди заслуживают самого жесткого наказания. Адам Рамзанович с самого детства отличается чувством справедливости и является отличным примером для сверстников. Без сомнений, я полностью поддерживаю Адама и уверен, что его действия абсолютно оправданы и правильны», — написал Делимханов в своём телеграмм-канале.

15-летний Адам Кадыров — победитель различных спортивных соревнований, в частности он одерживал победы в турнирах по боксу «Время Легенд». В марте 15-летний Кадыров заявил, что скоро будет выступать в промоутерской компании по смешанным единоборствам ACA.

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