«Дело не в весе». Кроуфорд заявил о готовности сразиться с Канело

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Теренс Кроуфорд высказался о потенциальном поединке с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound и чемпионом в четырёх дивизионах мексиканцем Саулем Альваресом.

«Я хочу драться с Джермеллом [Чарло], но если он проиграет Канело… Я всегда говорил, что это серьёзный шаг, но подняться на три дивизиона, с 67 до 76 кг, победить и стать абсолютным чемпионом… вау. Что люди скажут тогда?

Мне определённо нужно будет прибавить в весе. Я верю в свои навыки. Канело небольшой парень, 173 см. Он мускулист, но невысок. Я считаю, что это могло бы произойти. Это будет крупнейший поединок в боксе, если он побьёт Чарло. Я готов. Люди считают, что дело в весе, но дело в мастерстве», – сказал Кроуфорд в подкасте Джо Рогана.