Промоутер Джошуа сказал, сколько Энтони должен получить за бой с Фьюри

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, считает, что его подопечный заслужит 40% от призового фонда потенциального боя с соотечественником Тайсоном Фьюри в том случае, если побьёт американца Деонтея Уайлдера.

«Если Джошуа побьёт Уайлдера, то, как по мне, в бою с Фьюри всё станет 50 на 50. Но Фьюри чемпион, так что разделение 60 на 40 было бы справедливым.

Не забывайте, когда Энтони был чемпионом, а Фьюри нет, Тайсон сказал, что согласится на бой только при разделении 50 на 50. Но мы готовы взять 40%, чтобы всё устроить», – приводит слова Хирна издание Boxing Social.

Напомним, 12 августа Джошуа нокаутировал в седьмом раунде финна Роберта Хелениуса, одержав вторую победу после поражения от Александра Усика в августе 2022 года.