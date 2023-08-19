О’Мэлли: после победы над Яном хейтеры начали ненавидеть меня ещё больше

Звёздный боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC американец Шон О’Мэлли считает, что его победа над российским экс-чемпионом Петром Яном в октябре 2022 года вызвала противоречивые чувства у MMA-общественности.

«Бой с Петром Яном должен был заставить меня показать свою жёсткость. Мне пришлось отдать все силы и даже больше, чтобы сделать работу. И я не думаю, что превратил хейтеров в поклонников.

Мне кажется, что я заставил их ненавидеть меня ещё больше из-за того, что я настолько хорош, а они не хотят этого. И мне это нравится», — сказал О’Мэлли в интервью YouTube-каналу Eddie Mercado.

Напомним, 20 августа в Бостоне (США) О’Мэлли сразится за титул в легчайшем весе с соотечественником Алджамейном Стерлингом. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.