О’Мэлли: после победы над Яном хейтеры начали ненавидеть меня ещё больше

Звёздный боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC американец Шон О’Мэлли считает, что его победа над российским экс-чемпионом Петром Яном в октябре 2022 года вызвала противоречивые чувства у MMA-общественности.
«Бой с Петром Яном должен был заставить меня показать свою жёсткость. Мне пришлось отдать все силы и даже больше, чтобы сделать работу. И я не думаю, что превратил хейтеров в поклонников.
Мне кажется, что я заставил их ненавидеть меня ещё больше из-за того, что я настолько хорош, а они не хотят этого. И мне это нравится», — сказал О’Мэлли в интервью YouTube-каналу Eddie Mercado.
Напомним, 20 августа в Бостоне (США) О’Мэлли сразится за титул в легчайшем весе с соотечественником Алджамейном Стерлингом. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
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