Фёдор Емельяненко покинул пост президента Союза ММА России

Звёздный российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко подал в отставку с поста президента Союза MMA России, сообщает издание «РИА Новости Спорт».
Напомним, бывший чемпион PRIDE FC в тяжёлом весе возглавлял организацию с июня 2022 года.
Ожидается, что исполнять обязанности президента Союза ММА России до проведения выборов будет первый вице-президент организации Андрей Терентьев.
Фёдору Емельяненко 46 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2000 году и за карьеру выступил в таких промоушенах как PRIDE FC, RINGS и Bellator. Также является четырёхкратным чемпионом мира по боевому самбо.
В феврале 2023 года Емельяненко уступил техническим нокаутом в реванше с чемпионом Bellator в тяжёлом весе американцем Райаном Бейдером, после чего объявил о завершении профессиональной карьеры.
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