Стерлинг: на протяжении года переживал психологическую войну с Яном
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг признался, что тяжело переживал год после первого поединка с россиянином Петром Яном, состоявшегося на турнире UFC 259 в марте 2021-го.
Напомним, Ян проиграл дисквалификацией после запрещённого удара коленом в голову, после чего заявил, что Стерлинг не является настоящим чемпионом.
«Готов ли я к психоклонической войне [в бою с О’Мэлли]? А год с Петром Яном (смеётся)? Думаю, что это и была психологическая война. И дело было не только в фанатах, дело было в нём, он также говорил кое-какое дерьмо. Если это не психологическая война, то я не знаю что», – сказал Стерлинг на пресс-конференции.
Ранее в интервью Стерлинг высказался о возможности трилогии с Яном.
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