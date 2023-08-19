Промоутер Фьюри: бой Уайлдера и Джошуа не состоится в декабре

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, высказался о возможности организации мегафайта между экс-чемпионами Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) и Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 KO) в 2023 году.

«Меня не особо волнует этот бой. Если они устроят его, то так тому и быть. Не думаю, что у них получится. Не думаю, что они получат те деньги, которые хотят получить. Джошуа хотят устроить ещё один бой в этом году, и я считаю, что с этим возникнут проблемы, потому что публика ждёт большего.

Этот поединок не состоится в декабре. Посмотрите мои интервью, я сказал, что Джошуа не выступит в декабре, и я прав, он не выступит в декабре», — сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу iFL TV.