Кроуфорд: Джервонта Дэвис не встречался с элитными бойцами своего дивизиона
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Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) и лидер рейтинга pound-for-pound, американец Теренс Кроуфорд раскритиковал оппозицию звёздного соотечественника и легковеса Джервонты Дэвиса (29-0, 27 KO).
«Уважение Танку, он талантливый боец. Но он не встречался с лучшими бойцами в своём дивизионе. Мы хотели бы увидеть его против кого-то его габаритов на элитном уровне. Я верю, что он справится, но мы ещё этого не видели», — сказал Кроуфорд в подкасте Джо Рогана.
Джервонте Дэвису 28 лет. Американец является чемпионом мира во втором полулёгком (до 59 кг), лёгком (до 61,2 кг) и первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг). В своём последнем бою, состоявшемся в конце апреля, Дэвис нокаутировал соотечественника Райана Гарсию.
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