Стерлинг назвал фаворита в бою Волкановски и Топурии

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг высказался о возможном поединке в полулёгком дивизионе (до 65 кг) между австралийцем Алексом Волкановски и грузином Илией Топурией.

«Я считаю, что Илия очень, очень хорош. У него опасный бокс, и это разница между ним и Волкановски, но у Алекса хорошие финты, он больше двигается. Илия же статичен, он пытается задавить вас, тяжело попасть… он умеет всё в борьбе. Мне было бы интересно увидеть, как сложится их поединок.

Оба одних габаритов. Я немного больше склоняюсь к Волкановски из-за его умения лучше комбинировать стили. Если Топурия начнёт бить ногами, то это сделает его более совершенным и добавит интриги», — сказал Стерлинг на пресс-конференции.

Илии Топурии 26 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл дебютный поединок в UFC. Всего на счету спортсмена в смешанных единоборствах 14 побед (шесть – в UFC) и ни одного поражения.