Соннен: О’Мэлли определённо способен победить Стерлинга
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Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен высказался о предстоящем бое за звание чемпиона организации в легчайшем весе (до 61 кг) между американцами Алджамейном Стерлингом и Шоном О’Мэлли.
«О’Мэлли определённо способен победить Стерлинга. И это имеет некоторое отношение к тому, что Алджо дрался 90 дней назад. Хотя О’Мэлли какое-то время не выступал и пять раундов это знак вопроса. Это подбрасывание монеты. Чемпиона тяжело победить, это правда. Особенно когда это ваша первая попытка», — приводит слова Соннена издание MMA Fighting.
Напомним, 20 августа в Бостоне (США) О’Мэлли сразится за титул в легчайшем весе с соотечественником Алджамейном Стерлингом. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
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