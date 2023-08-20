Соннен: О’Мэлли определённо способен победить Стерлинга

Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен высказался о предстоящем бое за звание чемпиона организации в легчайшем весе (до 61 кг) между американцами Алджамейном Стерлингом и Шоном О’Мэлли.

«О’Мэлли определённо способен победить Стерлинга. И это имеет некоторое отношение к тому, что Алджо дрался 90 дней назад. Хотя О’Мэлли какое-то время не выступал и пять раундов это знак вопроса. Это подбрасывание монеты. Чемпиона тяжело победить, это правда. Особенно когда это ваша первая попытка», — приводит слова Соннена издание MMA Fighting.

Напомним, 20 августа в Бостоне (США) О’Мэлли сразится за титул в легчайшем весе с соотечественником Алджамейном Стерлингом. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.