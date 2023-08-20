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«Это напоминает бои». Стерлинг рассказал, как шахматы помогают ему в MMA

«Это напоминает бои». Стерлинг рассказал, как шахматы помогают ему в MMA
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг рассказал о своём увлечении шахматами.

«Игра в шахматы напоминает мне бой. Суть заключается в том, чтобы выбрать верную стратегию: когда можно атаковать, а когда — защищаться.

Как часто я играю? Сейчас я играю каждый день. Я пытаюсь делать это, когда у меня есть свободный час-два, и провожу максимальное количество игр. Обычно я выбираю пятиминутные игры, здесь нужно думать намного быстрее, вот почему это напоминает мне бои. У вас нет времени на раздумья», — сказал Стерлинг в интервью ESPN.

Напомним, 20 августа в Бостоне (США) Стерлинг сразится за титул в легчайшем весе с соотечественником Шоном О’Мэлли. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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