Стерлинг: не совершу ту же ошибку, что и Альдо в бою с Макгрегором

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг заявил, что его соперник, соотечественник Шон О’Мэлли намеренно пытается словесно задеть его, чтобы заставить совершить ошибку в бою.
«Этот поединок примечателен тем, что Альдо был излишне эмоционален и бездумно пошёл вперед… Он дал Макгрегору именно то, что ему было нужно. О’Мэлли говорит то же самое: «Оу, он сделает одну ошибку, и я вырублю его». И я понимаю это.
Неужели он действительно считает, что я пойду вперёд и совершу ошибку? Я не буду спешить, буду «резать» клетку, и в конечном итоге его ноги упрутся в чёрную линию. Я никуда не денусь, он не сможет бегать 25 минут. В какой-то момент я сокращу дистанцию и повалю его», — сказал Стерлинг в интервью Даниэлю Кормье.
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