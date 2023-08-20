Стерлинг: не совершу ту же ошибку, что и Альдо в бою с Макгрегором

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг заявил, что его соперник, соотечественник Шон О’Мэлли намеренно пытается словесно задеть его, чтобы заставить совершить ошибку в бою.

«Этот поединок примечателен тем, что Альдо был излишне эмоционален и бездумно пошёл вперед… Он дал Макгрегору именно то, что ему было нужно. О’Мэлли говорит то же самое: «Оу, он сделает одну ошибку, и я вырублю его». И я понимаю это.

Неужели он действительно считает, что я пойду вперёд и совершу ошибку? Я не буду спешить, буду «резать» клетку, и в конечном итоге его ноги упрутся в чёрную линию. Я никуда не денусь, он не сможет бегать 25 минут. В какой-то момент я сокращу дистанцию и повалю его», — сказал Стерлинг в интервью Даниэлю Кормье.