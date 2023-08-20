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Украинка Мороз одержала победу в первом раунде на турнире UFC 292

Украинка Мороз одержала победу в первом раунде на турнире UFC 292
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В ночь на 20 августа в Бостоне проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 292. В рамках предварительного карда украинка Марина Мороз встретилась с представительницей Бразилии Карин Силвой.
Бой завершился победой украинки в первом раунде.

Таким образом, Мороз одержала 12-ю победу в смешанных единоборствах. Также на её счету четыре поражения.

В главном событии бойцовского вечера встретятся действующий чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и второй номер рейтинга дивизиона Шон О’Мэлли.

Ещё в одном титульном поединке турнира встретятся китаянка Вэйли Чжан с Амандой Лемос из Бразилии.

В рамках предварительного выступит россиянин Денис Тюлюлин, который встретится с бразильцем Грегори Родригесом.

UFC 2023. UFC 292, Бостон, США
Марина Мороз - Карин Силва (W)
20 августа 2023, воскресенье. 01:40 МСК
Карин Силва
Окончено
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Марина Мороз
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