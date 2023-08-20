Украинка Мороз одержала победу в первом раунде на турнире UFC 292

В ночь на 20 августа в Бостоне проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 292. В рамках предварительного карда украинка Марина Мороз встретилась с представительницей Бразилии Карин Силвой.

Бой завершился победой украинки в первом раунде.

Таким образом, Мороз одержала 12-ю победу в смешанных единоборствах. Также на её счету четыре поражения.

В главном событии бойцовского вечера встретятся действующий чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и второй номер рейтинга дивизиона Шон О’Мэлли.

Ещё в одном титульном поединке турнира встретятся китаянка Вэйли Чжан с Амандой Лемос из Бразилии.

В рамках предварительного выступит россиянин Денис Тюлюлин, который встретится с бразильцем Грегори Родригесом.