Украинка Мороз одержала победу в первом раунде на турнире UFC 292
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В ночь на 20 августа в Бостоне проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 292. В рамках предварительного карда украинка Марина Мороз встретилась с представительницей Бразилии Карин Силвой.
Бой завершился победой украинки в первом раунде.
Таким образом, Мороз одержала 12-ю победу в смешанных единоборствах. Также на её счету четыре поражения.
В главном событии бойцовского вечера встретятся действующий чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и второй номер рейтинга дивизиона Шон О’Мэлли.
Ещё в одном титульном поединке турнира встретятся китаянка Вэйли Чжан с Амандой Лемос из Бразилии.
В рамках предварительного выступит россиянин Денис Тюлюлин, который встретится с бразильцем Грегори Родригесом.
UFC 2023. UFC 292, Бостон, США
Марина Мороз - Карин Силва (W)
20 августа 2023, воскресенье. 01:40 МСК
Карин Силва
Окончено
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Марина Мороз
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