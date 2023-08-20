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Грегори Родригес нокаутировал Дениса Тюлюлина на UFC 292

Грегори Родригес нокаутировал Дениса Тюлюлина на UFC 292
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В Бостоне (США) на арене «Ти-Ди Гарден» прошёл бой в предварительном карде UFC 292 между бразильцем Грегори Родригесом и россиянином Денисом Тюлюлиным. Поединок проходил в среднем весе.

Родригес одержал победу нокаутом в первом раунде. Судья остановил поединок, когда бразилец в партере нанёс Тюлюлину несколько ударов локтем по голове. Бой продолжался 1 минуту 43 секунды.

Для Родригеса это был 19-й бой в смешанных единоборствах. Он одержал 14-ю победу. Также на сего счету три поражения. В UFC бразилец победил в пяти боях и проиграл в двух.

Тюлюлин провёл 18-й поединок в смешанных единоборствах. Для него это восьмое поражение при 10 победах. В UFC на счету россиянина четыре поединка. Он потерпел третье поражение и выиграл один бой.

В главном бою вечера встретятся Алджамейн Стерлинг и Шон О'Мэлли. Начало поединка примерно в 7:00 мск.

UFC 2023. UFC 292, Бостон, США
Грегори Родригес (W) - Денис Тюлюлин
20 августа 2023, воскресенье. 04:15 МСК
Грегори Родригес
Окончено
KO
Денис Тюлюлин
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