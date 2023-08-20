Тюлюлин: удар в затылок сразу вырубил меня, но писать теперь какие-то бумаги что ли?

Российский боец Денис Тюлюлин прокомментировал бой с бразильцем Грегори Родригесом на UFC 292. Южноамериканец одержал победу нокаутом в первом раунде. После того, как Родригес нанёс несколько ударов локтем по голове Тюлюлина, рефери остановил бой. Поединок продолжался 1 минуту 43 секунды.
«Все говорят удар в затылок сразу вырубил меня. Видел повтор и вправду так и есть, наверно так и есть. Но писать какие-то бумаги теперь что ли? Как-то не хочется, наверно так и должно быть. Всем кто болеет и болел спасибо в любом случае!» — написал Тюлюлин в своём телеграм-канале.
Тюлюлин провёл 18-й поединок в смешанных единоборствах. Для него это восьмое поражение при 10 победах. В UFC на счету россиянина четыре поединка. Он потерпел третье поражение и выиграл один бой.
В главном бою вечера встретятся Алджамейн Стерлинг и Шон О'Мэлли. Начало поединка примерно в 7:00 мск.
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