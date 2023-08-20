«Прикончу его за 2 раунда». Умар Нурмагомедов вызвал на бой Марлона Веру

В Бостоне (США) на арене «Ти-Ди Гарден» прошёл бой в основном карде UFC 292 между эквадорцем Марлоном Верой и бразильцем Педро Муньосом. Поединок проходил в легчайшем весе. Бой завершился победой Веры единогласным решением судей. Поединок продлился три раунда.

После окончания боя российский боец Умар Нурмагомедов заявил, что хочет встретиться с победителем сегодняшнего поединка. «Пять месяцев реабилитации после операции, и я хочу встретиться с Марлоном Верой. Я могу прикончить его за 2 раунда!», — написал брат Хабиба Нурмагомедова на своей страничке в „Твиттере“.

Напомним, на данный момент Умар не знает поражений. Недавно он получил травму плеча и не смог провести поединок с Кори Сэндхагеном. В активе Умара Нурмагомедова 16 побед и ни одного поражения.