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Шон О’Мэлли нокаутировал Алджамейна Стерлинга и стал новым чемпионом UFC

Шон О’Мэлли нокаутировал Алджамейна Стерлинга и стал новым чемпионом UFC
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В ночь с 19 на 20 августа мск в Бостоне (США) прошёл номерной турнир UFC 292. В главном событии вечера сошлись действующий чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и второй номер рейтинга дивизиона Шон О’Мэлли. Бой продлился два раунда и завершился досрочной победой Шона техническим нокаутом, благодаря чему он сал обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе.

Напомним, в общей сложности Стерлинг принял участие в 27 поединках в смешанных единоборствах, одержав в них 23 победы и потерпев четыре поражения.

На счету О’Мэлли 19 поединков, в которых он добыл 17 побед (12 нокаутом), потерпел одно поражение, а ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.

В соглавном событии вечера китаянка Вэйли Чжан раздельным решением судей одолела бразильянку Аманду Лемос и сохранила пояс чемпионки UFC в минимальном весе.

UFC 2023. UFC 292, Бостон, США
Алджамейн Стерлинг - Шон О'Мэлли (W)
20 августа 2023, воскресенье. 07:00 МСК
Шон О'Мэлли
Окончено
TKO
Алджамейн Стерлинг
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