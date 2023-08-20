Шон О’Мэлли нокаутировал Алджамейна Стерлинга и стал новым чемпионом UFC

В ночь с 19 на 20 августа мск в Бостоне (США) прошёл номерной турнир UFC 292. В главном событии вечера сошлись действующий чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и второй номер рейтинга дивизиона Шон О’Мэлли. Бой продлился два раунда и завершился досрочной победой Шона техническим нокаутом, благодаря чему он сал обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе.

Напомним, в общей сложности Стерлинг принял участие в 27 поединках в смешанных единоборствах, одержав в них 23 победы и потерпев четыре поражения.

На счету О’Мэлли 19 поединков, в которых он добыл 17 побед (12 нокаутом), потерпел одно поражение, а ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.

В соглавном событии вечера китаянка Вэйли Чжан раздельным решением судей одолела бразильянку Аманду Лемос и сохранила пояс чемпионки UFC в минимальном весе.