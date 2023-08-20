Видео: Шон О`Мэлли нокаутировал Алджамейна Стерлинга

В ночь с 19 на 20 августа мск в Бостоне (США) прошёл номерной турнир UFC 292. В главном событии вечера сошлись действующий чемпион в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг и второй номер рейтинга дивизиона Шон О’Мэлли. Бой продлился два раунда и завершился досрочной победой Шона техническим нокаутом, благодаря чему он сал обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе.
Напомним, в общей сложности Стерлинг принял участие в 27 поединках в смешанных единоборствах, одержав в них 23 победы и потерпев четыре поражения.
На счету О’Мэлли 19 поединков, в которых он добыл 17 побед (12 нокаутом), потерпел одно поражение, а ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.
В соглавном событии вечера китаянка Вэйли Чжан раздельным решением судей одолела бразильянку Аманду Лемос и сохранила пояс чемпионки UFC в минимальном весе.
- 20 августа 2023
-
08:24
-
08:21
-
08:17
-
08:09
-
07:50
-
07:37
-
06:17
-
05:57
-
05:00
-
04:23
-
02:30
-
02:06
-
02:01
-
01:07
-
00:25
-
00:12
- 19 августа 2023
-
23:59
-
23:00
-
22:52
-
22:37
-
22:08
-
21:57
-
21:44
-
20:44
-
20:07
-
19:34
-
19:05
-
18:48
-
18:14
-
17:30
-
17:04
-
15:46
-
15:12
-
13:50
-
13:40