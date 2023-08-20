Алджамейн Стерлинг: у меня остаётся цель подраться с Волкановски

Американский боец Алджамейн Стерлинг высказался после поединка против своего соотечественника Шона О`Мэлли, а также рассказал о планах на будущее.

«Я очень уважаю Шона. Сегодня ещё один парень достиг своей мечты. Он стал чемпионом. Вы ещё увидите меня в клетке. Я верну свой титул. У меня уже были взлёты и падения. У меня остаётся цель подраться с Волкановски», — сказал Стерлинг после боя.

Бой между О`Мэлли и Стерлингом продлился два раунда и завершился досрочной победой Шона техническим нокаутом, благодаря чему он сал обладателем чемпионского пояса UFC в легчайшем весе.

В соглавном событии вечера китаянка Вэйли Чжан раздельным решением судей одолела бразильянку Аманду Лемос и сохранила пояс чемпионки UFC в минимальном весе.